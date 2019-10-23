وأضاف أن الولايات المتحدة "قد تمنح المجتمع الدولي فرصة لإنشاء منطقة آمنة بين تركيا والأكراد في سوريا". وصرح بنس بأن هذه المنطقة الآمنة ستضمن السلام للجميع في المنطقة التي مزقتها الحرب.

وأدلى بنس بهذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام محافظين خلال مأدبة عشاء بواشنطن.

وقاتلت القوات الأميركية في سوريا خمس سنوات إلى جانب الأكراد في شمال شرقي سوريا، ونجحت في القضاء على تنظيم داعش هناك.

وقال بنس أيضا إن الولايات المتحدة ستكون ممتنة دائما لحلفائها الأكراد.

وأضاف: "لكن الآن، وبعد أن حقق الجيش هدفه، فإن الرئيس دونالد ترامب يفي بكلمته للشعب الأميركي حول إعادة القوات إلى الوطن".