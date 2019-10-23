وقال بيان الحكومة "بناء على تقارير... من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة (الأربعاء) على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث الثلاثاء فقد تقرر تعطيل الدراسة بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجميع المدارس والجامعات".

وقالت مصادر في محافظة السويس شرقي القاهرة إن الأمطار الغزيرة تسببت الثلاثاء في إغلاق طريق القاهرة السويس أمام حركة المرور. وأضافت أنه جار إنقاذ سيارات عالقة في الطريق.

وكانت قد أعلنت شركة مصر للطيران تأخير مواعيد إقلاع طائراتها من مطار القاهرة بسبب أمطار شديدة أغلقت الطرق المؤدية إلى المطار وأدّت إلى تأخّر وصول الركاب.

وقالت الشركة في بيان إنّها اتّخذت هذا القرار "نظراً لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة مساء الثلاثاء على القاهرة نتج عنها تكدّس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخّي الحذر وبطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة".