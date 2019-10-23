وقال جيفري في جلسة للكونغرس ردا على سؤال للسناتور الديمقراطي كريس كونز إن كان يعرف عدد "عتاة" مقاتلي داعش الذين تم تحريرهم "أقول عشرات (منهم) في هذه المرحلة".

وأفادت تقارير أن العدد أكبر بكثير.

وكان قد انتقد نواب أميركيون بعضهم من الحزب الجمهوري الانسحاب الأميركي من سوريا ووصفوه بخيانة للحلفاء الأكراد الذين ساعدوا الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش في سوريا.