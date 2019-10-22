وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المتعلقة بالجانب العسكري والدفاعي.

كما بحث ولي العهد السعودي مع وزير الدفاع الأميركي عددا من المسائل خاصة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنها.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر: "لقد عقدت اجتماعا مثمرا جدا مع سمو الأمير محمد بن سلمان. لقد ناقشنا عددا من القضايا المهمة".

وأضاف: "أهم من كل ذلك، أردت أن أؤكد على التزام الولايات المتحدة على مساعدة السعودية في دفاعها عن نفسها، في وقت تقوم به إيران بنشاطات تزعزع الاستقرار".