وأوضح السفير البريطاني جيفري أدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات".

وكانت الحكومة البريطانية نصحت، منذ فترة طويلة، بعدم السفر جوا من وإلى منتجع شرم الشيخ المصري، حيث فُجرت طائرة ركاب روسية في 2015، إلا للضرورة.

وتمثل السياحة أحد مصادر العملات الأجنبية الرئيسية لمصر، وقد بدأت تتعافى بعد تراجع عدد السائحين عقب ثورة 2011 وتفجير طائرة الركاب الروسية في 2015 مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم الإرهابي الذي دفع روسيا إلى وقف كل الرحلات الجوية إلى مصر لعدة سنوات، وكذلك دفع عددا من الدول من بينها بريطانيا لوقف رحلاتها إلى شرم الشيخ.