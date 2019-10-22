وأضاف السنيورة في لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، أن حزب الله "سمع كلاما غير مسبوق من أنصاره"، مؤكدا أن "من مصلحته الاستجابة لمطالبهم".

وكانت شرارة الاحتجاجات قد اشتعلت في لبنان، الخميس الماضي، بعدما قررت الحكومة فرض حزمة ضرائب أثارت غضب اللبنانيين، لكنها سقف المطالب ارتفع لاحقا للمطالبة برحيل الحكومة.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رئيس الجمهورية ميشال عون، لأن "يستعيد دوره"، مشيرا إلى أن خلل في السياسة الخارجية التي يتبعها لبنان.

وعن الحلول التي يرى السنيورة أنها أساسية لاحتواء الازمة في البلاد، شدد على أهمية أن تشكيل حكومة جديدة، قائلا: "هناك حاجة لصدمة إيجابية تبدأ بتشكيل حكومة جديدة مصغرة".

واستطرد قائلا: "يجب بدء التحضير لحكومة جديدة يترأسها (رئيس الوزراء سعد) الحريري، بعدد أقل من الوزراء غير المنتمين للأحزاب السياسية".

وتابع: "الشعب اللبناني وجه رسالة واضحة للحريري، (...)، يمكن للحريري أن يقوم بما يتوجب عليه القيام به، لأن اللبنانيين لم يتوحدوا يوما كما توحدوا اليوم".

وعن رأيه في حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، اعتبر السنيورة أنها "إجراءات جيدة"، منوها في الوقت نفسه إلى أنها "لا تؤدي إلى نمو اقتصادي".