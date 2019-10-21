وأوضح ميقاتي، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، أن لبنان يشهد مظاهرات حضارية، مضيفا: "لأول مرة نشهد هذا الموقف الوطني الشامل دون أي طائفية أو تفرقة أو مذهبية".

وتابع: "هناك 3 أسباب جعلت اللبناني يقرر النزول للشارع، أولها أزمة الثقة لأن أغلبية اللبنانيين رافضة لهذه الطبقة السياسية الحالية، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، ثم السبب الاجتماعي المتمثل في وصول عدد مهم من المواطنين إلى خط الفقر".

واعتبر ميقاتي أن الحل للأزمة التي تمر بها البلاد، تكمن في استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وإعادة تكليفه، وأضاف: "الحل الصحيح الذي أراه هو أن يستيقل الحريري ويعاد تكليفه، حتى يكون بإمكانه فرض خطته الاقتصادية مع الحكومة التي يراها متفقة معه".

وتابع: "الحريري معه وزراء لا يستمعون إليه ولا يتفقون وينسجمون معه".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الاثنين، إقرار الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية، التي اقترحها الحريري، في محاولة لتهدئة التظاهرات والاستجابة لمطالب الشارع اللبناني.

ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، لليوم الخامس على التوالي، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس"، لكنه قال إن "من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد".