وقالت المصادر إن وقف إطلاق النار "بدأ يوم الخميس في تمام الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، وتبعا لذلك، فإنه سينتهي الثلاثاء في الساعة 22:00".

وأضافت أن "المنطقة الآمنة" التي تعتزم أنقرة إقامتها على طول حدودها مع سوريا سيبلغ طولها في مرحلة أولى 120 كلم، من تل أبيض إلى رأس العين، على أن يتم توسيعها لاحقا إلى 444 كلم.

وعلى صعيد آخر، أوردت وكالة "رويترز" أن قوات أميركية عبرت من سوريا إلى العراق، الاثنين، من خلال معبر سحيلة الحدودي في محافظة دهوك، شمالي العراق.

والسبت، قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إنه من المتوقع أن تنتقل كل القوات الأميركية المنسحبة من شمال سوريا، وعددها قرابة الألف، إلى غرب العراق لمواصلة الحملة على تنظيم "داعش"، و"للمساعدة في الدفاع عن العراق"، فيما لم يذكر أي شيء عن عودتها إلى الوطن.

وأظهرت لقطات مصورة لـ"رويترز"، مدرعات تحمل قوات إلى العراق في إطار الانسحاب الأميركي من سوريا، وشوهدت أكثر من 100 مدرعة خلال عبورها.

وأبلغ مصدر أمني كردي عراقي، أن القوات الأميركية عبرت إلى منطقة كردستان العراق، مشيرا إلى أن نحو 30 مقطورة وعربة "هامر" تحمل معدات، قد انتقلت إلى جانب عربات تنقل جنودا.