وتحتضن المنامة اجتماع العمل، الذي يأتي كإحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط، الذي انعقد في مدينة وارسو خلال شهر فبراير الماضي.

ويشارك في اجتماع البحرين أكثر من 30 دولة، تبحث في التحديات التي تواجه أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي، وذلك في ظل التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، وتعرض بعض السفن التجارية إلى اعتداءات في الأشهر الماضية من قبل إيران.

وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الوفد الأميركي، إن واشنطن ستستمر في الضغط على إيران حتى تغير سلوكها، مؤكدا أن انتشار أسلحة الدمار الشامل هي تهديد للأمن الدولي.

وقالت البحرين في وقت سابق، إن استضافة الاجتماع يأتي "تجسيدا لسياسة مملكة البحرين المرتكزة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، في مواجهة كافة المشكلات والأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين".