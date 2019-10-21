ويرى خبراء أن مشاركة السودان في هذه القمة تعد فرصة كبيرة يجب استغلالها لعكس التحولات السياسية التي يمر بها السودان خاصة بعد نجاح ثورة ديسمبر، وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية.

كذلك تعد القمة فرصة للسودان لعرض إمكانياته الضخمة في مختلف الموارد الاقتصادية وفي مجالات الاستثمار المتعددة.

وستبحث القمة التعاون الأفريقي الروسي في المجالات السياسية والاقتصادية، بجانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه علاقات روسيا مع الدول الأفريقية.

وإلى جانب زيارته لروسيا، يزور البرهان، أذربيجان بغرض المشاركة في اجتماع القمة 18 لمنظمة حركة عدم الانحياز، المقرر انعقادها في 25 من أكتوبر الجاري.