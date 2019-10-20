وخرجت مطلع أكتوبر الجاري تظاهرات مطلبية حاشدة تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد، وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف أسفرت عن مقتل 110 أشخاص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح، بحسب أرقام رسمية.

ويعد الصدر أول الداعين للخروج في تظاهرات مليونية للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين أوضاع البلاد.

وأورد الصدر في بيان مخاطبا المتظاهرين ليل السبت: "عزمتم أمركم على أن تتظاهروا في 25 من أكتوبر، وهذا حق من حقوقكم".

لكنه أضاف أن "العراق أمانة في أعناقكم فلا تضيعوه، وإن شئتم الإحجام عن الثورة (...) فلكم ثورة أخرى عبر صناديق اقتراع بيد دولية أمينة ومن دون اشتراك من تشاؤون من الساسة الحاليين"، الذين قال إنهم "يحاولون تدارك أمرهم (...) لكن لم ولن يستطيعوا، فقد فات الأوان".

وكان الصدر الذي يدعم تحالف "سائرون" البرلماني الذي فاز في الانتخابات التشريعية في مايو 2018، دعا في الرابع من الشهر الحالي، إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة "بإشراف الأمم المتحدة".

وأكد الصدر في ندائه الأخير على التظاهر بشكل سلمي، وقال: "يشيعون أنكم ستحملون السلاح ولا أظنكم ستفعلون، فأنتم غير متعطشين للدماء أيها الثوار الأحرار يا عشاق الإصلاح".

وتظاهر الآلاف من مؤيدي الصدر مرتدين أكفانهم، وهم يهتفون "كلا كلا للفساد (...) نعم نعم للإصلاح"، كما هتفوا أيضا "بغداد حرة حرة، يا فاسد إطلع برة".

وفي المنحى نفسه، انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوات للخروج في تظاهرة الجمعة، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.