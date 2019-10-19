وقال سفير الكويت عبد العال القناعي إنه تلقى منذ اندلاع التظاهرات في لبنان توجيهات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ومن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، تتضمن حرص القيادة الكويتية على بذل كل جهد لتأمين سلامة الكويتيين الموجودين في لبنان، والعمل على نقلهم إلى الكويت بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه تم على الفور تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة في مبنى السفارة، وفي مطار رفيق الحريري الدولي، إذ قامت بالتواصل مع المواطنين الكويتيين والتنسيق معهم ومع القيادة في الكويت لتأمين طائرات لنقلهم إلى الكويت.

ولفت إلى حرص السفارة على تأمين أنسب الأوقات وأكثر الطرق أمنا لنقل المواطنين إلى المطار بأمن وسلام، نظرا إلى إقفال الطرق من قبل المتظاهرين وخطورتها، ما تطلب التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية.



وقال إأنه "بعد أن تم تحديد نقطة الالتقاء في السفارة قمنا بنقلهم إلى المطار بمرافقة عسكرية وأمنية لبنانية".



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن القناعي قوله "تم نقل المواطنين عبر طائرات إضافية قامت الخطوط الجوية الكويتية بتسييرها إلى لبنان.

وتوجه القناعي بالشكر للقيادة والسلطات اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية لتسهيل كل ما يلزم من إجراءات لتأمين عودة الكويتيين.

وكانت السفارة الكويتية قد أصدرت منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في لبنان بيانين دعت في الأول منهما الكويتيين الموجودين في لبنان إلى أخذ الحيطة والابتعاد عن مناطق التظاهرات، فيما دعت في الثاني الراغبين بالقدوم إلى لبنان إلى التريث بسبب الأوضاع القائمة.