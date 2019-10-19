وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض عليهم، ونفى أن يكون أي منهم يحمل الجنسية الأردنية.

وأوضح القضاة أن الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه، للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته، حسب ما أشارت وكالة الأنباء الأردنية.

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن "جنوده تمكنوا من توقيف 7 أشخاص حاولوا العبور إلى إسرائيل قادمين من الأردن"، ويتم حاليا استجوابهم من قبل أجهزة الأمن.