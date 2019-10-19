وتوجهت السفارة السعودية في بيان "بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني، معربة عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".

وفي وقت سابق، حذرت السعودية مواطنيها من السفر إلى لبنان، ودعت الموجودين هناك إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه "نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصا من المملكة على سلامة مواطنيها، فإن الوزارة تحذر جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى".

وأضاف: "وذلك حرصا على سلامتهم، كما تطلب من المواطنين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".

كما حذرت السفارة السعودية في لبنان، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مواطنيها، وحثتهم على الإسراع بالتواصل مع السفارة وتسجيل بياناتهم استعدادا للمغادرة في أقرب فرصة.

وتصاعدت الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في لبنان لليوم الثاني على التوالي، في وقت ألغت الحكومة اجتماعا كان مقررا لبحث مطالب المتظاهرين.

وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق مستخدمين إطارات مشتعلة، ونظموا مسيرة في العاصمة بيروت في ثاني يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة على خلفية أزمة اقتصادية عميقة.