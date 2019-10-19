واتفقت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال على أن تتركز المفاوضات على القضايا السياسية أولا تليها القضايا الإنسانية ثم الترتيبات الأمنية.

وجاء الإعلان عن الاتفاق الجمعة خلال محادثات سلام يستضيفها جنوب السودان المجاور بين الحكومة السودانية وجماعات مسلحة عديدة. وستستمر المحادثات مطلع الأسبوع.

وكانت المحادثات قد بدأت بين المجلس الحاكم في السودان والجماعات المسلحة يوم الاثنين لإنهاء صراعات استمرت سنوات، وهو شرط مسبق لرفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وجرى تعليق المحادثات جزئيا يوم الأربعاء بعد أن اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال التي تنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الواقعتين في جنوب البلاد قوات الدعم السريع السودانية باحتلال مناطق جديدة ومهاجمة واعتقال تجار.

وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال إن الحكومة وافقت على مطالب الحركة لاستئناف المحادثات.

وأكدت الحكومة أن المحادثات ستستأنف السبت. وقال المتحدث باسم الحكومة محمد التعايشي إن الحكومة مستعدة لبدء المناقشات غدا حول النقاط الثلاث التي تم الاتفاق عليها.