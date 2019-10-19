وأضاف السنيورة في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن الاقتصاد اللبناني شهد تدهورا كبيرا منذ 2011 وزيادة في نفوذ حزب الله في مفاصل الدولة اللبنانية، مضيفا أن هناك حالة من الاستياء في الشارع اللبناني من النخبة السياسية بسبب سوء إدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا.

وكان قد أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الشركاء السياسيين في لبنان مدة 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.

في السياق نفسه قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن هناك جهات سياسية تستغل المظاهرات لإسقاط رؤوساء الجمهورية والحكومة والبرلمان .. كما دعا في كلمة له انصاره في التيار الوطني الحر إلى عدم الانجرار وراء حركات مشبوهة .

ميدانيا، أفادت قوى الأمن الداخلي عن ارتفاع عدد الجرحى في صفوفها إلى 52 .

وأشارت عبر صفحتها على "فيسبوك" إلى توقيف 70 شخصاً خلال قيامهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت حيث يجري حالياً توزيعهم على القطعات المختصة لإجراء المقتضى بناء على إشارة القضاء.

واستخدم بعض المتظاهرين، بعضهم ملثمون، قضبانا حديدية لتهشيم واجهات المتاجر في منطقة راقية من بيروت. كما أغلقوا طرقا وأضرموا النيران في إطارات السيارات.

ومع استمرار الحرائق في الاشتعال بدت بعض الشوارع مثل ساحات المعارك وتناثرت فيها الرصاصات المطاطية وشظايا الزجاج واللوحات الإعلانية الممزقة. وظل رجال الإطفاء يحاولون مكافحة ألسنة اللهب حتى وقت متأخر من مساء الجمعة.