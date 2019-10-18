وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن فلسطينيا جرى صوب نقطة تفتيش بين إسرائيل ومدينة طولكرم بوسط الضفة الغربية، وكان يحمل "سكينا في يده بهدف مهاجمة أفراد الأمن فيما يبدو".

وقالت الوزارة، في بيان، إن أحد أفراد القوات طالب المهاجم بالتوقف "وبعد عدم استجابته لذلك... أطلق النار صوبه".

ووزعت وزارة الدفاع الإسرائيلية صورة قالت إنها لموقع الحادث. وأمكن رؤية غطاء بلاستيكي أسود قالت المتحدثة باسم الوزارة بيتي إلوفيتشي إنه وضع فوق جثة الفلسطيني على جانب الطريق، وكانت نقطة التفتيش في الخلفية على بعد أمتار.

وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف منذ انهيار محادثات السلام مع إسرائيل، برعاية الولايات المتحدة في 2014.