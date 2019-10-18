وقالت السفارة في منشور على صفحتها بفيسبوك "تهيب السفارة بالمواطنين المصريين في لبنان ضرورة الابتعاد عن مناطق التجمعات، وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم، والالتزام بما يصدر من السلطات اللبنانية الشقيقة من تعليمات في هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم".

وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق بإطارات مشتعلة، الجمعة، وخرج الآلاف في مظاهرات في بيروت، ودعوا الحكومة إلى الاستقالة، بسبب أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد.

وبسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها لبنان حاليا، طلبت أيضا سفارة الكويت في لبنان من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار.

وتشهد معظم مدن لبنان ومناطقه احتجاجات، ولاسيما في مناطق عكار وطرابلس. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أكدت أن المحتجين قطعوا طريقا دوليا بالإطارات المشتعلة.

كما قطع المتظاهرون الطرق باتجاه الجنوب وفي مدن صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، وكذلك شهدت مناطق بعلبك وزحلة وشتورا اعتصامات واحتجاجات وقطع طرق بالحجارة والعوائق والإطارات المشتعلة.

وشلت الاحتجاجات معظم المؤسسات الرسمية والخاصة، مما دفع باتجاه إغلاق المدارس والجامعات أبوابها ووقف المصارف أعمالها.