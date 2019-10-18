وظهرت امرأة لبنانية شابة، وهي تركل شخصا يحمل رشاشا، بدون تردد، تبين لاحقا أنه من ضمن حراس وزير التربية، الذين أطلقوا النار في الهواء قرب المتظاهرين.

وانتشرت فيديوهات لعمليات إطلاق نار في الهواء، من قبل مرافقي وزير التربية، وهو عضو في الحزب التقدمي الاشتراكي، قرب متظاهرين قطعوا طريقا كان يسير فيه في العاصمة بيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية في تقرير أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، أعلن أنه طلب من شهيب تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء، مؤكدا بأنه تحت القانون، ولكنه يطلب تحقيقا شفافا.

واستمرت عملية إغلاق الطرقات وإحراق الإطارات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والضرائب الجديدة، في مختلف المناطق في لبنان، بعد ليلة من الاحتجاجات الغاضبة.

وكان الآلاف تجمعوا أمام مقر الحكومة، في وسط بيروت، مساء الخميس، في أكبر موجة احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام، مما أجبر مجلس الوزراء على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر التطبيقات لاذكية، من بينها واتساب وماسنجر.