وقال ترامب "تنظيم داعش تحت السيطرة ونواصل اعتقال المزيد".

رغم ذلك، أعلن تنظيم داعش على حسابات تابعة له على تطبيق تلغرام أنه حرر عددا من النساء المحتجزات من عناصره، إثر هجوم شنه على مقر للمقاتلين الأكراد في محافظة الرقة في شمال سوريا.

يأتي هذا بعد سلسلة حوادث أعقبت انصراف قوات سوريا الديموقراطية لصد الهجوم التركي ضد مناطق سيطرتها، وتخللها فرار نحو 800 شخص من عائلات مقاتلي التنظيم من مخيم للنازحين، فضلاً عن فرار متطرفين من أحد السجون بينهم بلجيكيان وأعمال شغب شهدتها مراكز احتجاز أخرى.