ويقود كوشنر جهود ترامب لصياغة خطة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبعد اقتراح حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار للمنطقة في الصيف الماضي، لم يكشف ترامب بعد عن خطة سياسية تتناول القضايا الشائكة في الصراع القائم منذ عقود خاصة في ظل المصاعب التي يواجهها نتنياهو لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن كوشنر سيسافر مع نائبيه آفي بركويتس وبريان هوك للقاء نتنياهو وغانتس.

وأضاف أن من غير المتوقع أن يكشف الثلاثة عن الخطة السياسية لكنهم سيسعون إلى تحديد المرحلة التي وصلت إليها الجهود.