وقال مظلوم عبدي في اتصال هاتفي مع قناة روناهي الكردية: "نحن مستعدون للالتزام بوقف إطلاق النار"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح أن الاتفاق يشمل المنطقة الممتدة بين رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، حيث شنت تركيا هجومها، لافتا إلى أنه لم تتم مناقشة مصير بقية المناطق.

وكان ممثل الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا شفان خابوري، قد قال لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الأكراد ينظرون إلى اتفاق وقف إطلاق النار بـ"إيجابية".

وأوضح قائلا: "ننظر إلى هذا الاتفاق بإيجابية، كونه سيحقن دماء المدنيين".

وأعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، مساء الخميس، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.

وأشار إلى أن العملية العسكرية التركية ستتوقف من أجل السماح بانسحاب القوات الكردية إلى مناطق آمنة بعمق 20 ميلا جنوب الحدود مع تركيا خلال 120 ساعة، وستعلق نهائيا بعد الانسحاب.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد محادثات أجراها بنس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، استمرت لعدة ساعات.