وذكر شفان خابوري لـ"سكاي نيوز عربية": "ننظر إلى هذا الاتفاق بإيجابية كونه سيحقن دماء المدنيين".

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، قد أعلن الخميس، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.

وأشار إلى أن العملية العسكرية التركية ستتوقف من أجل السماح بانسحاب القوات الكردية إلى مناطق آمنة بعمق 20 ميلا جنوب الحدود مع تركيا خلال 120 ساعة، وستعلق نهائيا بعد الانسحاب. وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد محادثات أجراها بنس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، استمرت لعدة ساعات. من جهته، وصف الرئيس الأميركي ترامب الاتفاق بأنه "نتيجة مذهلة"، وأنه "أنقذ أرواح الأكراد". واستطرد قائلا: "أرودغان رجل صعب المراس وقد فعل الشيء الصحيح".

هذا وقال المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية، أمجد عثمان "استمعت لما قاله الرئيس الأميركي عقب إعلان الاتفاق، وحقيقة أجد أن المديح الذي يكيله ترامب لأردوغان بهذه البساطة يدعو إلى الاستغراب.. الأمور ما تزال غير واضحة حتى الساعة".

وتابع، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية": "سيتم إصدار بيان رسمي لإعلان موقفنا من هذا الاتفاق.. لا أود هنا أن أرتجل المواقف قبل أن تتضح الصورة بشكل كامل".

وأردف قائلا "وقف إطلاق النار والحديث عن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية غير مفهوم.. هل هناك صفقة جديدة بين ترامب وأردوغان؟".

كما تساءل عن الجهة الضامنة لهذا الاتفاق، وما إذا كان سيشهد "تلاعبات" على حد قوله.