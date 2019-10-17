وقال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند للجان الكونغرس، إنه في مايو أمر ترامب دبلوماسيين بإشراك جولياني في مناقشات حول سياسة أوكرانيا.

وأضاف سوندلاند في بيان معدّ مسبقا: "أكد جولياني أن الرئيس يريد بيانا علنيا من الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي، يلزم أوكرانيا بالتحقيق في قضايا لمكافحة الفساد".

وتابع: "ذكر جولياني تحديدا انتخابات 2016، وشركة بوريسما على أنهما قضيتان للتحقيق في مكافحة الفساد مهمتان للرئيس"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان هانتر نجل بايدن عضوا في مجلس إدارة شركة بوريسما.