وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن الرسالة تضمنت لغة غير معتادة أبدا بالنسبة للمراسلات بين رؤساء الدول، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وكان البيت الأبيض نشر، الأربعاء، نص الرسالة التي أرسلها ترام بيوم التاسع من أكتوبر الجاري، وقال فيها ترامب لأردوغان: "لاتكن رجلا متصلبا" و"لا تكن أحمق!".

وأضاف بيسكوف "لا نقابل مثل هذه اللغة غالبا في المراسلات بين رؤساء الدول. إنها رسالة غير معتادة أبدا".

وجاء في الرسالة التي بعثت في نفس اليوم الذي بدأت فيه تركيا غزوها لشمالي سوريا، تحذير ترامب لأردوغان من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كـ"شيطان".

وفي لهجة تخلو من المجاملات الدبلوماسية، بدأ ترامب رسالته بتهديد صريح، وكتب فيها "دعنا نتوصل إلى اتفاق جيد".

وأضاف: "أنت لا تريد بأن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي...وسأفعل ذلك".

ولفت ترامب إلى أن "اتفاقا عظيما" أمر ممكن إذا قام الرئيس التركي بمفاوضة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي تصنفه تركيا على أنه "إرهابي" لعلاقته مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا.