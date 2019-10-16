وقالت الوكالة إن "أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عاد لأرض الوطن قادما من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوص الطبية التي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح".

وكان في استقبال الأمير على أرض المطار، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.