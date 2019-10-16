وأشاد وزير الدفاع في الكلمة التي القاها خلال حضوره المرحلة الرئيسة للمناورة "رعد31 " مع الرماية بالذخيرة الحية التي تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بحماة بوابة مصر الغربية، وجهودهم في مكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية وتأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي على مدار الساعة ضد كافة العدائيات المحتملة وبالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وأشار الفريق زكي إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله، باعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهمة مستقبلية توكل إليها.

وناقش وزير الدفاع في نهاية عرض المرحلة التي حضرها، عددا من القوات المشاركة بالمناورة في أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونة في تنفيذ المهام، وكيفية اتخاذ القرار المناسب لمواجهـة المتغيـرات المفاجئـة أثنـاء سير أعمال القتال.

وتستمر المناورة لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.