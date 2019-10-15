وقال الصدر في تغريدة على تويتر معنونة بـ"نداء"، "أيها العراقيون (السائرون) إلى قبلة الثوار الأحرار (...) سيروا بحشود مليونية منظمة".

وأضاف "سيروا (...) لابسين أكفانكم، هاتفين يوم الأربعين (...) كلا كلا أميركا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا يا فاسد".

ويتوقع أن يشارك ملايين الشيعة نهاية الأسبوع الحالي، في إحياء أربعينية الحسين في كربلاء، في أكبر تجمع ديني سنوي للشيعة حول العالم، إذ يشارك سنويا في هذه المناسبة حوالى 15 مليون زائر.

وكان العراق شهد منذ الأول من أكتوبر تظاهرات بدت عفوية تُحركها مطالب اجتماعية، لكنّها ووجهت بالرصاص الحي.

وأسفرت الاحتجاجات الدامية عن مقتل 104 أشخاص، بحسب تعداد المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

وطالت الاحتجاجات معقل الصدريين في شرق بغداد، حيث اعترفت القوات الأمنية للمرة الأولى حينها بـ"استخدام مفرط للقوة".

وكان الصدر، الذي يدعم كتلة "سائرون" التي تصدرت الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2018 بحصولها على 54 مقعدا من أصل 329، قد دعا قبل عشرة أيام إلى استقالة الحكومة و"إجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي".