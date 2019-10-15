ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن الجيش السوري سيطر على قاعدة الطبقة الجوية، ومحطتي كهرباء، وعدة جسور على نهر الفرات، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتشن تركيا غزوا على مناطق الشمال السوري، مستهدفة المسلحين الأكراد، في عملية أثارت استياء وتنديدا دوليا واسعا.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد قالت، الاثنين، إن "وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي".

وأكد قيادي في مجلس منبج العسكري، الذي يتولى السيطرة على المدينة، أن القوات "دخلت المدينة وانتشرت على خطوط الجبهة"، وفقا لـ"سانا".

وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن جنديا تركيا قتل وأصيب 8 آخرون، في قصف بقذائف الهاون شنته قوات سوريا الديمقراطية على تجمع للجنود الأتراك.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل الجندي نتيجة القصف المدفعي للمقاتلين الأكراد من منطقة منبج السورية.

ولم يحدد بيان وزارة الدفاع الموقع الذي قتل فيه الجندي، لكنه أفاد بأن الجيش التركي رد على مصدر النيران وقتل 15 "إرهابيا" على الأقل.

وقتل 5 جنود أتراك منذ انطلاق العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، يوم الأربعاء الماضي.