وكان في استقبال بوتن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث من المقرر أن يبحث الزعيمان مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما ستتطرق مباحثات الشيخ محمد بن زايد وبوتن، علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات وروسيا، وآليات تنميتها.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام): أرحب بفخامة الرئيس فلاديمير بوتن ضيفا عزيزا على الإمارات وشعبها".

ووصف ولي عهد أبوظبي الزيارة بـ"التاريخية التي تجسد قوة العلاقات الإماراتية الروسية"، مضيفا: "ماضون معا نحو تعزيزها على المستويات كافة لمصلحة بلدينا الصديقين.

وقد شهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، تطورا لافتا في السنوات الماضية على كافة المجالات.

ووقع في موسكو العام الماضي، خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد للعاصمة الروسية، إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واقتصاديا، أقر رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بأهمية الاستثمارات الإماراتية في روسيا وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الروسي، حيث بلغ حجم تلك الاستثمارات 7 مليارات دولار، مقابل أكثر من ملياري دولار ضختها روسيا للاستثمار في الإمارات.