وهنأ السيسي التونسيون عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، على "تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، متمنيا للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم".

وأبدى الرئيس المصري تطلعه : "نحو المزيد من التعاون البناء بين بلدينا في كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجاءت تهنئة الرئيس المصري بعد إعلان هيئة الانتخابات التونسية مساء الاثنين فوز قيس سعيد رسميا بانتخابات الرئاسة في البلاد، بعد فرز الأصوات، معلنة أن سعيد رئيس البلاد الجديد.

وفي بيان تلفزيوني، أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، الاستطلاعات الأولية، بفوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 72.1 بالمئة، بعد فرز الأصوات.

وكان التلفزيون الحكومي قد أشار الأحد إلى فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس، متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي.