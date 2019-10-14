وفي بيان تلفزيوني، أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون على نتائح الاستطلاعات الأولية، بفوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 72.1 بالمئة، بعد فرز الأصوات.

وأوضحت هيئة الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 55 في المئة.

وكان التلفزيون الحكومي قد أشار الأحد إلى فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس، متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش الأحد، بالجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة في تونس، بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد.

وانطلقت احتفالات آلاف من أنصار مرشح انتخابات الرئاسة التونسية قيس سعيد في قلب تونس، بعد أن أظهر استطلاعان لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن المرشح المستقل حقق فوزا كاسحا.

وألقى سعيد، كلمته الأولى مساء الأحد، بعد انتصاره بالانتخابات الرئاسية في تونس، بحسب الاستطلاعات، وشكر فيها الشعب التونسي وأكد على "ثورة بمفهوم جديد".

ومن ناحيته قال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي، الاثنين، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها منافسه قيس سيعد -حسب استطلاعات الرأي- "كانت متوقعة".