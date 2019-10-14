وقال تلفزيون نسمة الذي يمتلكه القروي إن مرشح حزب قلب تونس قدم "لرئيس الجمهورية تمنياته بالنجاح في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، ودعمه له في كل الخطوات التي تخدم مصلحة تونس والشعب التونسي".

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج أولية الاثنين.

وعقب النتائج الأولية التي أظهرت اكتساح سعيد، قال القروي في مؤتمر صحفي، مساء الأحد: "هذه هي قواعد اللعبة، هذه هي الانتخابات".

وتعهد القروي بأن يستكمل تنفيذ برنامج حزبه "قلب تونس" الذي حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية، الأسبوع الماضي.

وسبق للقروي أن قال إن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها منافسه قيس سعيد -حسب استطلاعات الرأي- "كانت متوقعة".

وأضاف القروي أن نتيجة الانتخابات الرئاسية جاءت على هذا النحو نظرا لـ"عدم تكافؤ الفرص"، بحكم وجوده في السجن على خلفية تهم بالتهرب الضريبي وغسيل أموال منذ 23 أغسطس الماضي.

وأشار غلى أن توقيفه حرمه من القيام بالحملة الانتخابية كما يجب، إذ أطلقت السلطات التونسية سراحه قبل بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأيام.

وتعهد القروي في تصريحاته التي أدلى بها في ساعة متأخرة الليلة الماضية، بأن يعمل حزب قلب تونس الذي يتزعمه، على مكافحة الفقر، موضحا أنه سيدعم أي حزب حاكم يدعم هذا التوجه.

وفاز سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس، متقدما بفارق كبير على منافسه القروي، بحسب نتائج استطلاعين للرأي.

ووفق استطلاع مؤسسة "سيغما كونساي" فقد نال سعيد 76.9 في المئة من الأصوات، مقابل 23.1 في المئة للقروي، وبحسب استطلاع مؤسسة "ايمرود كنسيلتنغ" حصل سعيد على 72.5 مقابل 27.47 للقروي.

وفي أول تصريح صحفي له بعد إعلان نتائج الاستطلاعات، شكر سعيد الشباب الذي "فتح صفحة جديدة في التاريخ".

واحتفل الآلاف من أنصار سعيد في قلب العاصمة تونس بعد أن أظهر استطلاعات الرأي فوزه.