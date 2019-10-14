وأضاف العاهل السعودي، خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي: "نقدر دور روسيا الفاعل في المنطقة والعالم".

وأشاد الملك سلمان بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية الروسية، مشيرا إلى أن المملكة تتطلع دائما إلى العمل مع روسيا في كل ما من شأنه تحقيق الأمن الاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب.

من جانبه قال الرئيس الروسي، إن "روسيا تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاما".

وأكد بوتن أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 بالمئة العام الماضي.

وأضاف: "السعودية تلعب دورا محوريا في مجموعة العشرين"، مؤكدا أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

واستقبل الملك سلمان، بوتن، في قصر اليمامة بالرياض. وأجريت للرئيس الروسي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.