ويلتقي الرئيس الروسي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سيناقش العاهل السعودي مع بوتين قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ويتناول اللقاء بين الملك سلمان وبوتين آفاق التعاون بين الرياض وموسكو في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية.

ويقوم الرئيس الروسي بزيارة إلى منطقة الخليج تشمل السعودية والإمارات، وتتضمن زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض وأبوظبي توقيع العديد من الاتفاقات الاقتصادية.