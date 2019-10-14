وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، للمشاركة في أعمال الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة السودانية التي تنطلق، الاثنين .

وكان في استقباله بمطار جوبا الرئيس سلفاكير ميارديت وعدد من المسؤولين بحكومة جنوب السودان. وفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا).

يذكر أن الجلسة الافتتاحية، التي تعقد في قاعة الحرية في جوبا منتصف الاثنين يحضرها إلى جانب رئيس مجلس السيادة ورئيس دولة جنوب السودان، رؤساء كل من أوغندا وكينيا والصومال وجيبوتى ورئيس الوزراء الإثيوبى، آبى احمد علي، ورئيس الوزراء المصري وعدد من الشركاء الاقليميين والدوليين ومنظمات الأمم المتحدة. بحسب "سونا"

إلى ذلك اكتمل وصول وفود التفاوض منذ الأحد، حيث وصل وفد السودان المفاوض بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، كما وصلت وفود جميع الحركات المسلحة.

وشكل اتفاق المبادئ بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وخارجها، نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في سودان ما بعد البشير.

ونجحت الأطراف السودانية عبر وساطة رئيس جنوب السودان، في الاتفاق على خريطة طريق تمهد للعملية التفاوضية بعد يومين من بدء التفاوض بوصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا.

بنود الاتفاق

وينص الاتفاق على أن يبدأ التفاوض، الاثنين، ولمدة 30 يوما، وكانت الوثيقة الدستورية قد نصت على تخصيص الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية لتحقيق السلام في السودان.

ومن أبرز ما نصت عليه وثيقة المبادي الوقف الشامل لإطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

ويمهد إعلان المبادئ الطريق لتهيئة الإجراءات اللازمة بفتح المعابر ووصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب.

وفيما يتعلق بأسرى الحرب، نصت المبادئ على إطلاق أسرى الحرب، وإلغاء أحكام الإعدام التي تواجه قادة الحركات المسلحة.

ونص إعلان المبادئ على التوافق على جوبا عاصمة جنوب السودان مقرا لمفاوضات أكتوبر. ومن المقرر أن تنطلق أولى جلسات التفاوض المباشر بين الطرفين في 14 أكتوبر المقبل.