وأكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين محمد محمود، لوكالة فرانس برس، اعتقال كل من محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور.

وقال محمود إن اعتقال المسؤولين جاء بسبب "ممارسة سيادة السلطة الفلسطينية في القدس". وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس.

وأشار محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى تمديد اعتقال كل من غيث ومطور حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (5:00 ت غ) ليعرضا على المحكمة.

ودانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان "الاعتقالات المتكررة لغيث ومطور (...) بعد اقتحام منزليهما في القدس".