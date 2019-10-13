وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأحد، إن وحدات من الجيش السوري بدأت بالتحرك باتجاه شمال البلادة "لمواجهة العدوان التركي".

ولم تورد "سانا" أي تفاصيل إضافية وما إذا كان هذا التحرك يأتي في اطار اتفاق مع الأكراد، في وقت قال مسؤول كردي أن هناك "مفاوضات" بين الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الكردي أن "كل الخيارات متاحة بالنسبة لنا أمام الهجمة التركية، يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها لمواجهة العدوان، ليست فقط قوات سوريا الديموقراطية المستهدفة" من الهجوم.



وبدأت تركيا وفصائل سورية موالية لها الأربعاء هجوماً ضد المقاتلين الأكراد، شركاء الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش والذين يسيطرون على نحو 30 في المئة من مساحة سوريا.



وفي مواجهة الهجوم التركي، دعت الإدارة الذاتية الكردية الأربعاء الماضي، روسيا للقيام بدور "الضمان" في "الحوار" مع دمشق.