وقال ملك البحرين، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب البحريني، إن أي تهديد للملاحة يعتبر تهديدا للتجارة العالمية.

وأضاف: "أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلا للتجارة العالمية ومربكا لأسعار النفط كما يعد تحديا للنظام العالمي".

وتابع ملك البحرين: "على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ".

وأكد عاهل البحرين أن مرحلة العمل المقبلة بآمالها وتطلعاتها تستدعي من الجميع حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته.

وأشار إلى أن "شعبنا الوفي المعروف بسماته المتحضرة فكرا وعلما وعطاء نموذج إنساني فريد في احتضانه للتعددية ودعوته للسلام ونشره لثقافة التسامح والتعايش".