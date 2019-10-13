وقال الجيش اللبناني في بيان: "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي (ليل السبت) الأجواء اللبنانية، حيث نفّذت طيرانا على علوّ منخفض لبعض الوقت فوق محلّة معوّض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية، قبل أن تعود وتغادر الأجواء اللبنانية".

وكان مصور لفرانس برس قد أفاد ليل الأحد عن انتشار لعناصر الجيش اللبناني في منطقة معوض.

وفي 25 أغسطس، اتهمت السلطات اللبنانية وحزب الله إسرائيل بشن هجوم عبر طائرتين مسيّرتين محملتين بالمتفجرات في حي معوض، سقطت إحداهما وانفجرت الثانية قرب المركز الاعلامي للحزب، ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

وقبل وقت قصير من هجوم الضاحية، استهدفت غارة إسرائيلية في 24 أغسطس منطقة قرب دمشق، وأسفرت عن مقتل عنصرين من ميليشيا"حزب الله".

ورد "حزب الله" على الهجومين باستهدافه مطلع سبتمبر آلية عسكرية إسرائيلية، فيما قالت إسرائيل إن صواريخ طالت قاعدة عسكرية تابعة لها قرب الحدود وردت بإطلاق عشرات القذائف على قرى حدودية لبنانية.

وفي التاسع من سبتمبر، أفاد "حزب الله"، الذي توعد بالتصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية، عن إسقاطه طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد عبورها الحدود جنوبا.