وأفادت وكالة فرانس برس بوقوع "اشتباكات عنيفة في بلدة سلوك" الواقعة في ريف الرقة، حيث سيطرت القوات التركية والمقاتلون السوريون الموالون لها على مناطق عدة، مشيرة إلى وقوع ضربات جوية استهدفت مناطق محيطة بها.

وأسفر الهجوم الذي شنته تركيا الأربعاء ضد القوات الكردية عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة. كما حذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة ترغب في السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومترا وبعمق حوالي 30 كيلومترا يضم المدن الممتدة من تل أبيض في محافظة الرقة شمالي البلاد، إلى رأس العين في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأكد مصدر عسكري من قوات سوريا الديمقراطية لوكالة فرانس برس وقوع "اشتباكات عنيفة في بلدة سلوك". وأضاف: "يحاول الاتراك السيطرة عليها لكن قواتنا تشتبك معهم".

فرار عائلات داعش

وفر نحو 100 شخص من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الأحد، من مخيم للنازحين بعدما طاله قصف جراء الهجوم الذي تشنه تركيا والفصائل السورية الموالية لها في شمال شرق البلاد.

وأوضح مسؤول في المخيم لفرانس برس أن القصف وقع على الطريق الدولي بالقرب من القسم المخصص بعائلات التنظيم المتطرف في المخيم "مما أدى إلى فلتان أمني وهروب أكثر من 100 شخص من نساء وأطفال من عائلات عناصر داعش" وبعض المدنيين الآخرين.

معارك رأس العين

وفي مدينة رأس العين، قامت القوات الكردية بدحر القوات التركية والمقاتلين الموالين لها وسط استمرار الاشتباكات على الأطراف الغربية لرأس العين.

وأشارت مصادر إلى مقتل أكثر من 17 مقاتلا من الفصائل الموالية لتركيا في رأس العين خلال الهجوم المعاكس لقوات سوريا الديموقراطية التي فقدت أربعة عناصر أيضا.

وأفادت آخر حصيلة للمرصد عن مقتل 85 مقاتلا كرديا و378 مدنيا منذ الأربعاء خلال المواجهات.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية السبت سيطرتها على مدينة رأس العين، الأمر الذي نفته قوات سوريا الديمقراطية ومصادر أخرى.

وقال مسؤول في القوات الكردية: "تراجعت القوات التركية والفصائل الموالية لها من بعض المناطق التي تقدمت فيها".

وأشار مسؤول آخر للقوات متمركز في رأس العين إلى تراجع القوات التركية. ولجأت قوات سوريا الديمقراطية لاستخدام الأنفاق لمباغتة المهاجمين.

نزوح

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مساء السبت "أن أعدادا متزايدة (من النازحين) ما زالوا يتوافدون على مراكز الإيواء"، والتقديرات تشير إلى أن عددهم تجاوز 130 ألف شخص.

وتم إيواء النازحين في المدارس التي تم تحويلها إلى مأوى في المدن والبلدات التي بقت بمنأى نسبيا عن أعمال العنف، بحسب المنظمة الدولية.