وطالب القروي، في بيان له، السبت، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتحمل مسؤولية حماية أنصاره وناشطي حزبه "قلب تونس".

وقال نبيل القروي إن "مجموعة من الأشخاص التابعين لائتلاف سياسي تهجموا على إحدى مناضلات الحزب بجهة صفاقس".

وأضاف"كما تعرض أنصار حزب قلب تونس في سيدي بوزيد وقبلّي للعنف".

وطالب رئيس حزب قلب تونس بأن تتحمل "حكومة يوسف الشاهد المسؤولية الكاملة في حماية كل أنصار الحزب وجميع الناشطين الحزبيين".

كما حمل القروي ما وصفها بـ"الأحزاب المتواطئة مع العنف السياسي والخطابات المتشنّجة والقوى الممارسة للهرسلة والتّرويع".

وحذر المرشح الرئاسي من الانزلاق إلى ما سماه ب"مربّع العنف ليلة استحقاق انتخابي مصيري".