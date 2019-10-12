وأضاف سامح شكري خلال استقباله وفدا من "مجلس سوريا الديمقراطية"، أن مصر "تولي أهمية كبيرة لوحدة سوريا وشعبها وسلامتها الإقليمية، وتحرص دائما على العمل على صيانة ذلك، كما تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري الشقيق".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أن الوزير التقى وفدا من "مجلس سوريا الديمقراطية"‫ يضم الرئيس المشترك للمجلس رياض درار، ورئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس إلهام أحمد، وعضو مجلس الرئاسة سيهانوك ديبو، قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي.

وأضاف حافظ أن أعضاء الوفد أطلعوا شكري خلال اللقاء على تطورات الأوضاع الميدانية المتعلقة بالعدوان التركي على سوريا، و"عرضوا الآثار الخطيرة والتحديات ذات الصلة، فضلا عن ما يرتبط بذلك من عواقب إنسانية جسيمة على الأرض وموجات نزوح جماعية، إلى جانب التبعات السلبية للعدوان التركي على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة".