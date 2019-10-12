وأضاف المتحدث إنه "عند الساعة 11:47 من يوم الجمعة، تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة (Jeddah Radio) تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة سابيتي (Sabiti) التي تحمل العلم الإيراني، تفيد بتعرض مقدمة الناقلة لكسر، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أنه "عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز".

وأضاف في بيان نقلته "واس": "عند الساعة (15:50) تم تحديث آخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلا بحريا، جنوب غرب ميناء جدة الاسلامي، وعلى مسافة 64 ميلا بحريا عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة".

وأكد المتحدث الرسمي لـحرس الحدود السعودي، التزام المملكة وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.