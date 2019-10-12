وقتل مراهق يدعى محمود البنا بطعنات نافذة في البطن على يد محمد راجح قبل يومين، أثناء محاولته الدفاع عن فتاة تعرضت لإهانة في الشارع على يد القاتل، وذلك في مدينة تلا بمحافظة المنوفية في دلتا النيل.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط محمد راجح (18 عاما) المتهم الرئيسي في قتل البنا، بمساعدة اثنين من أصدقائه.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن محافظ المنوفية سعيد عباس، زار منزل القتيل وقال لوالدته: "إذا لم يأت حق ابنك، أنا كمسؤول سأتقاعد. نحن في دولة قانون ومن الضروري أن يحصل كل شخص على حقه".

وطالب الأهالى بسرعة القصاص من المتهم والمشاركين معه في الجريمة، وانتشرت في شوارع المدينة لافتات تطالب بإعدام راجح، المحبوس مع شريكيه على ذمة التحقيقات.