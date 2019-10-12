ويذاع الحوار الذي يديره مهند الخطيب، يوم الأحد، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت أبوظبي، 9:00 بتوقيت غرينيتش.

ويصل بوتن إلى دولة الإمارات، يوم الثلاثاء المقبل، ليبحث مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة.

كما تتناول الزيارة مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

وتأتي زيارة الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال شهر يونيو من العام الماضي، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.