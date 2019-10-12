وأضاف في تصريحات صحفية، أن غارات تركية استهدفت القاعدتين الأميركيتين اللتين أخليتا في رأس العين وتل أبيض، معربا عن قلقه من إمكانية إخلاء القاعدة الأميركية في عين العرب.

وتطرق قائد قوات سوريا الديمقراطية إلى القضية الأبرز والأكثر إثارة للقلق في ظل القصف التركي، وهي استغلال عناصر تنظيم داعش الإرهابي للوضع، لتهريب عناصره من السجون وإعادة بناء صفوفه وتفعيل خلاياه النائمة.

وأوضح عبدي أن قوات سوريا الديمقراطية، "تحرس ما بين 9 آلاف و12 ألف مسلح من تنظيم داعش، محذرا من أنه في حال لم توقف تركيا الحرب، فسيتعين على قواته "أن تترك حراسة السجون التي يقبع فيها مسلحو داعش، لحماية عائلات مقاتليه".

وتأتي هذه التصريحات في اليوم ذاته الذي شهد فرار 5 من عناصر داعش من احد السجون الخاضعة لسيطرة الأكراد، فيما تم إحباط محاولة هروب عائلات دواعش من مخيم الهول.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، إن 5 معتقلين من تنظيم داعش، فروا من سجن "نفكور"، الواقع عند الأطراف الغربية لمدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، بعد سقوط قذائف تركية في جواره.

كما أكد مسؤولون أكراد، أن مخيم الهول الذي يأوي الآلاف من عوائل داعش، شهد محاولات هروب نفذتها نساء حاولن الفرار في الطريق الرئيسي الذي يمر بوسط المخيم.

وقالت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية، إن العشرات من النساء من سكان المخيم هاجمن بوابة مخيم الهول قبل أن يتم احتواء الوضع الذي وصفته المصادر بالحرج.