وقال خلال زيارته إلى جمهورية قبرص إن العملية العسكرية "الأحادية" في شمال سوريا "تثير قلقا بالغا ويجب أن تتوقف".

وبينما أبدى خشيته من أن تقود إلى "كارثة إنسانية"، اعتبر المسؤول الأوروبي أن "تهديدات" الرئيس التركي الخميس بشأن اللاجئين "ابتزاز وليست في مكانها".

وأعلن عقب لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا، أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل باستخدام قضية اللاجئين "للابتزاز".

وجاء هذا التصريح غداة تهديد الرئيس التركي في خطاب ألقاه في أنقرة، بفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين ردا على الانتقادات الاوروبية للهجوم في سوريا.

وقال توسك إن العملية التركية تؤدي إلى "مزيد من انعدام الاستقرار" في المنطقة، كما أنها "تهدد التقدم المحرز" في مكافحة تنظيم "داعش".

وأضاف أن التخلي عن القوات الكردية "لا يعد على جانبي المحيط الأطلسي فكرة سيئة، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فحسب، وإنما يثير عدة أسئلة ذات طبيعة إستراتيجية وأخلاقية".

وتعتبر أنقرة الفصائل الكردية في شمال سوريا فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه على أنه منظمة إرهابية، وأطلقت الأربعاء عملية عسكرية ضدها.

وعملت الفصائل الكردية من خلال قوات سوريا الديمقراطية على دحر تنظيم "داعش" في سوريا، بدعم من الولايات المتحدة.