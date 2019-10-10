وأكد السيسي في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، الخميس، "رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية".

كما حذّر من "التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".

وبدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء هجوما واسعا على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا.

ويعقد مجلس الأمن الدولي أيضا اجتماعا طارئا مغلقا الخميس لبحث الهجوم، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.

وكانت جامعة الدول العربيّة قد أعلنت الأربعاء أنّها ستعقد السّبت اجتماعاً طارئاً للبحث في الهجوم التُركي على القوّات الكرديّة في شمال سوريا.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي في بيان، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجيّة العرب السبت 12 أكتوبر الحالي، بناء على طلب مصر، وذلك "لبحث العدوان التُركي على الأراضي السورية".