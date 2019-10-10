ويبحث الرئيس الروسي خلال الزيارة مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتأتي زيارة بوتن إلى دولة الإمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال يونيو العام الماضي، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.